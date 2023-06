Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Von Unfallstelle geflüchtet

Polizei sucht Zeugen

Ober-Ramstadt: (ots)

Am Dienstag (30.05) kam es um kurz nach 20 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Erfurter Straße in Ober-Ramstadt. Durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer wurde ein am Fahrbahnrand geparkter BMW Z 4 an der Frontstoßstange beim Ausparken beschädigt. Der verantwortliche Fahrzeugführer entfernte sich mit seinem grauen Daimler B-Klasse von der Unfallörtlichkeit, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Eine bislang unbekannte Passantin stand dabei in unmittelbarer Nähe und hat den verantwortlichen Fahrzeugführer auch angesprochen. Die bislang unbekannte Zeugin und auch weitere mögliche Zeugen des Unfallhergangs, die sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich mit der Polizeistation Ober-Ramstadt unter der Telefonnummer 06154/6330-0 in Verbindung zu setzen.

Lautz, KOK

