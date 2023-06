POL-DA: Abtsteinach: Laptop und Bargeld aus Fahrzeug entwendet

Lindenfels (ots) - Ein Dieb hat am Donnerstag (1.6.) in einem Seniorenheim in der Freiensehnerstraße sein Unwesen getrieben. Zwischen 6.30 und 13.30 entwendete er eine Geldbörse aus einem Büro. Die Kriminalpolizei (K41) in Bensheim hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen. Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 06251/8468-0 entgegengenommen. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Südhessen Klappacher ...

