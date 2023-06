POL-DA: Lindenfels: Diebstahl in Seniorenheim

Heppenheim (ots) - Am Donnerstagvormittag (1.6.) hatte es ein Dieb in einem Supermarkt in der Lilienthalstraße auf die Handtasche einer älteren Dame abgesehen. Der Täter schnappte sich die Handtasche einer 72-Jährigen, die für kurze Zeit unbeaufsichtigt in dem Einkaufswagen lag und flüchtete. Wer den Vorfall beobachtet hat oder weitere Hinweise zu dem Täter geben kann, wird gebeten, sich mit der zuständigen ...

mehr