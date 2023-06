POL-DA: Bischofsheim: Michael Wolf wird neuer Leiter der Polizeistation Bischofsheim

Polizeipräsidium Südhessen

Michael Wolf wird neuer Leiter der Polizeistation Bischofsheim

Bischofsheim

Die Polizeistation Bischofsheim hat mit Polizeihauptkommissar Michael Wolf einen neuen Leiter. Der 47 Jahre alte Polizist wurde am Donnerstag (01.06.) von Polizeipräsident Björn Gutzeit offiziell in sein neues Amt eingeführt. "Mit seiner umfangreichen Erfahrung und Expertise ist Polizeihauptkommissar Wolf eine ausgezeichnete Wahl für diese wichtige Position", so der Polizeipräsident über die Ernennung.

Polizeihauptkommissar Wolf trat im Jahr 1992 in die Polizei ein und verfügt über eine facettenreiche berufliche Laufbahn. Nach seiner Ausbildung verbrachte er mehrere Jahre als Einsatzbeamter bei der Hessischen Bereitschaftspolizei, bevor er im Jahr 1998 in die Polizeidirektion Groß-Gerau versetzt wurde. Seitdem ist er der Polizeidirektion in verschiedenen Funktionen treu geblieben, darunter als Streifenbeamter in Rüsselsheim. Hier lernte er den polizeilichen Einzeldienst in all seinen besonderen Aspekten und speziellen Herausforderungen kennen.

Im Jahr 2004 absolvierte Polizeihauptkommissar Wolf erfolgreich das Studium für den gehobenen Polizeivollzugsdienst und übernahm anschließend verschiedene Führungspositionen bei der Polizeistation Rüsselsheim, Kelsterbach, Bischofsheim und Groß-Gerau. Sein Engagement und berufliche Kompetenz konnte er zudem im Zuge des Hessentages 2017 in seiner Geburtsstadt Rüsselsheim im polizeilichen Vorbereitungsstab einbringen. Nach einer kurzen ersten Zeit in Bischofsheim in 2019 folgten weitere Leitungspositionen, unter anderem bei der Regionalen Kriminalinspektion, bevor er schließlich Anfang 2023 nach Bischofsheim zurückkehrte.

Eine besondere Auszeichnung erhielt der Polizeibeamte im Jahr 2001 durch den damaligen Ministerpräsidenten Volker Bouffier. Für eine mutige Aktion, bei der er eine Frau mit einem Kinderwagen von den Gleisen vor einem herannahenden ICE Zug rettete, wurde er mit der Lebensrettungsmedaille geehrt.

Neben dem Dienst ist Michael Wolf ein Familienmensch. Zusammen mit seiner Frau, einer Kriminalbeamtin beim Hessischen Landeskriminalamt, lebt er in seiner Wahlheimat in Rheinhessen. Der erwachsene Sohn hat das elterliche Haus bereits verlassen und studiert. In seiner Freizeit widmet sich der 47-Jährige der Hobbyfotografie, versucht sich durch Fitness Training sowie Kurz- und Mitteldistanzläufen fit zu halten und steht kurz vor seiner 50. Blutspende.

Polizeihauptkommissar Michael Wolf freut sich über seine Aufgabe und die Zusammenarbeit mit seinen Kolleginnen und Kollegen. "Besonders wichtig ist mir auch der Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern aus Bischofsheim und Ginsheim-Gustavsburg", so der neue Leiter der Polizeistation Bischofsheim.

