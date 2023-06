Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Eberstadt: Schwerer Unfall am Morgen

Fahrradfahrer nach Kollision mit Straßenbahn lebensbedrohlich verletzt

Darmstadt-Eberstadt (ots)

Am Freitagmorgen (2.6.) kam es zu einem schweren Verkehrsunfall in der Heidelberger Landstraße, zwischen Franklinstraße und der Haltestelle Marienhöhe, bei dem sich ein 62 Jahre alter Mann aus Bensheim lebensbedrohlich verletzte. Ersten Ermittlungen zufolge kollidierte der Fahrradfahrer dort gegen 7.30 Uhr mit einer Straßenbahn.

Infolge des Zusammenstoßes erlitt der Bensheimer schwere und lebensbedrohliche Verletzungen. Er kam in ein Krankenhaus. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Darmstadt ein Sachverständiger beauftragt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Schienenverkehr in beide Richtungen gesperrt. Für den Autoverkehr bestanden in diesem Zusammenhang keine Beeinträchtigungen.

Die Polizeistation in Pfungstadt ist mit den weiteren Unfallermittlungen betraut. Zeugen, die den Hergang beobachten konnten oder andere sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei den Beamten zu melden (Rufnummer 06157/95090).

