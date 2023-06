Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Wertsachen aus Auto gestohlen

Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots)

Auf in einem Auto zurückgelassene Wertsachen hatten es Kriminelle in der Nacht zum Donnerstag (31.5-1.6.) in der Rheinstraße, nahe Ecke Fritz-Bauer-Straße, abgesehen. Auf noch nicht bekannte Weise verschafften sich die Täter Zugang zu dem braunen Kombi und ließen unter anderem Geld und Bankkarten mitgehen. Der verursachte Schaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Die Darmstädter Kripo (K21/22) ermittelt in diesem Fall und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 alle sachdienlichen Hinweise entgegen.

