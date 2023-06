Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Rüsselsheim: Verdächtig an Fahrrädern zu schaffen gemacht

Zeugen reagieren folgerichtig

42-Jähriger in Justizvollzugsanstalt gebracht

Rüsselsheim (ots)

Der Donnerstagabend (1.6.) endete für einen 42 Jahre alten Mann nach seiner Kontrolle in einer Justizvollzugsanstalt.

Gegen 23.30 Uhr hatte er sich in der Pappelstraße und im Waldweg verdächtig an Fahrrädern zu schaffen gemacht und damit die Aufmerksamkeit von Zeugen geweckt. Sie verständigten umgehend die Polizei und dank dieses folgerichtigen Verhaltens, stoppten die Streifenbeamten den Mann noch in dem gemeldeten Bereich.

Bei seiner Kontrolle stellte sich rasch heraus, dass der Gestoppte kein Unbekannter war und er bereits mit einem Haftbefehl aufgrund von Diebstahlsdelikten, gesucht wurde. Der Wohnsitzlose wurde festgenommen und wird nun die nächsten vier Monate in einer Justizvollzugsanstalt verbringen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell