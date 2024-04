Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen an der Brenz - E-Scooter aus Keller gestohlen

Am Sonntag oder Montag stahlen Unbekannte einen E-Scooter in Giengen a.d. Brenz.

Als die Besitzerin des Elektrorollers der Marke Segway ihr Gefährt am Montag gegen 9 Uhr aus ihrem Kellerraum holen wollte, staunte sie nicht schlecht. Denn ein Unbekannter hatte sich Zutritt zu dem Mehrfamilienhaus in der Zeulenrodaer Straße verschafft und den Roller mitgenommen. In dem verschlossenen Kellerraum hatte sie das Elektrokleinstfahrzeug am Vorabend gegen 21 Uhr abgestellt. Aufbruchspuren an der Tür zum Kellerraum konnte die Polizei nicht feststellen. Den Roller machte der Dieb zu seiner Beute und flüchtete unerkannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun den Täter. An dem E-Scooter ist die Versicherungsplakette 228-NKC angebracht.

