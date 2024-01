POL-VIE: Schwalmtal-Amern: Vier Verletzte bei Unfall auf der L372

Willich (ots) - Einem 15-jährigen Willicher sind am Freitagabend auf der Hülsdonkstraße in Willich 50 Euro geraubt worden. Einsatzkräfte konnten kurz darauf an der Brauereistraße einen Tatverdächtigen vorläufig festnehmen. Der 15-Jährige hatte sich mit Freunden treffen wollen und war auf der Hülsdonkstraße unterwegs gewesen. Der Tatverdächtige packte ihn an ...

mehr