POL-VIE: Nach Raub: 19-jähriger Tatverdächtiger vorläufig festgenommen

Kempen/Tönisvorst (ots) - Am Samstagabend gegen 22.40 Uhr hat die Polizei in Viersen mehrere Meldungen erhalten, dass sich junge Menschen mit getunten Autos im Bereich eines Schnellrestaurants und einer Tankstelle an der Otto-Schott-Straße aufhalten sollen. Die eingesetzten Kräfte konnten etwa 100 Autos mit 150 Personen zählen. Hierzu dauern die Ermittlungen an. ...

