Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Kempen/Tönisvorst: Illegales Kraftfahrzeugrennen nach Treffen getunter Fahrzeuge

Kempen/Tönisvorst (ots)

Am Samstagabend gegen 22.40 Uhr hat die Polizei in Viersen mehrere Meldungen erhalten, dass sich junge Menschen mit getunten Autos im Bereich eines Schnellrestaurants und einer Tankstelle an der Otto-Schott-Straße aufhalten sollen.

Die eingesetzten Kräfte konnten etwa 100 Autos mit 150 Personen zählen. Hierzu dauern die Ermittlungen an. Ein Zusammenhang mit einem durch die Polizei Kleve gemeldeten Tuning-Treffen in Wachtendonk (siehe dortige Pressemeldung vom 14. Januar) kann nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen nicht ausgeschlossen werden.

Gegen 23.20 Uhr dann fiel einer Streife an der Düsseldorfer Straße in St. Tönis ein BMW e36 auf. Als der Fahrer - ein 19-Jähriger aus Wiesbaden - den entgegenkommenden Streifenwagen sah, gab er Gas. Er missachtete bei seiner Flucht mehrere rote Ampeln, war fast durchgängig mit doppelt so hoher Geschwindigkeit wie erlaubt unterwegs.

An der Ampel Ostring/Maysweg bremste er dann und konnte von den Einsatzkräften angehalten werden. Schnelltests auf Alkohol und Drogen verliefen negativ. Der Wagen sowie der Führerschein des 19-Jährigen wurden sichergestellt. Außerdem erhielt das Straßenverkehrsamt Kenntnis von der Verkehrsgefährdung. Die Ermittlungen wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie des Verdachts eines illegalen Kraftfahrzeugrennens dauern an. /hei (45)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell