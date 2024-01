Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in Einfamilienhaus

Viersen-Dülken (ots)

Am frühen Freitagabend kam es an der Dammstraße in Dülken zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Der 64-jährige Hauseigentümer stellte bei seiner Rückkehr fest, dass die Terrassentür aufgehebelt und das Haus durchwühlt wurde. Zuvor hatten der oder die bislang unbekannten Täter offensichtlich Bewegungsmelder und Lampen im Außenbereich so verdreht, dass diese nicht auslösen können. Sollten Sie im fraglichen Zeitraum in der Nähe des Tatortes etwas Verdächtiges beobachtet haben, melden Sie dies bitte bei der Polizei Viersen unter 02162/377-0. /Ren (39)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell