POL-VIE: Einbruch in Einfamilienhaus

Kreis Viersen (ots) - Zwischen 18 Uhr am Donnerstagabend und 9 Uhr am Freitagmorgen weist die Statistik insgesamt 17 Verkehrsunfälle im Kreis Viersen aus. In drei Fällen wurden Menschen verletzt, Bei 14 Unfällen blieb es bei Sachschaden. Die Unfälle waren über das komplette Kreisgebiet verteilt. In Viersen gab es fünf Unfälle, in Nettetal vier, in Kempen drei, in Tönisvorst zwei und jeweils einen in ...

mehr