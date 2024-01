POL-VIE: Erneute Traktorenfahrt durch den Kreis Viersen

Kempen-St.-Hubert (ots) - In der Zeit zwischen Freitagmorgen und Freitagabend kam es in St.-Hubert am Hahnendyk zu einem Einbruch in das Einfamilienhaus eines 47-Jährigen. Der oder die bislang unbekannten Täter schlugen die Verglasung einer Terrassentür ein und verschafften sich so Zutritt zum Haus. Dort durchwühlten sie mehrere Räumlichkeiten. Die Kriminalpolizei erschien zur Spurensicherung vor Ort und nahm die ...

