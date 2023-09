Polizeiinspektion Wismar

POL-HWI: Einbruch in einen Supermarkt

Grevesmühlen (ots)

Nachdem es in den frühen Morgenstunden des heutigen Tages zu einem Einbruch in einen Supermarkt in der August-Bebel-Straße gekommen ist, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen.

Gegen 02:30 Uhr erhielt die Polizei den Hinweis, dass zwei unbekannte Personen versuchen würden, in den Supermarkt einzudringen. Sofort fuhren mehrere Streifenwagen zum Tatort, konnten hier aber nur noch die Beschädigungen an der Haupteingangstür feststellen. Die Täter drangen zuvor gewaltsam in das Gebäude ein und durchwühlten einige Regale. Der Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Ein Stehlschaden ist bisher noch nicht bekannt.

Beamte des Kriminaldauerdienstes sicherten am Tatort spuren. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts des Diebstahls im besonders schweren Fall und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Polizei in Grevesmühlen unter der Telefonnummer 03881 720 0 oder bei jeder beliebigen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wismar, übermittelt durch news aktuell