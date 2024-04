Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaubeuren - Raub misslingt

Ein 32-Jähriger versuchte am Montag in einem Zug ein Handy zu rauben.

Ulm (ots)

Der 32-jährige tunesische Staatsangehörige befand sich gegen 23.45 Uhr in einem Regionalzug. Während der Zugfahrt pöbelte der betrunkene Mann bereits mehrere Fahrgäste an. Auf Höhe Blaubeuren-Gerhausen griff der 32-Jährige plötzlich in die Jackentasche eines 18-Jährigen und versuchte an dessen Smartphone zu gelangen. Der 18-Jährige setzte sich dagegen zur Wehr. In weiterer Folge würgte der 32-Jährige den 18-Jährigen und schlug auf ihn ein. Weitere Übergriffe konnten durch anwesende Zeugen unterbunden werden. Die Polizei nahm den 32-Jährigen dann am Ehinger Bahnhof vorläufig fest. Die Nacht verbrachte er in einer polizeilichen Gewahrsamseinrichtung. Am Dienstag wurde er dann auf freien Fuß gesetzt. Gegen ihn wird wegen eines versuchten Raubes ermittelt.

+++++++ 0734674 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell