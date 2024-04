Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Zell unter Aichelberg - Nicht aufgepasst

Beim Rückwärtsfahren kam es am Montag in Zell u.A. zu einem Unfall.

Ulm (ots)

Gegen 8 Uhr war ein 37-Jähriger mit seinem Sattelzug in der Ohmder Straße in Richtung Ortsmitte unterwegs. Der ortsunkundige Fahrer des Actros war auf Höhe der Göppinger Straße wohl zu weit vorgefahren und setzte deshalb sein Gespann ein Stück zurück. Mittlerweile war hinter dem Sattelzug ein Fiat herangefahren. Den übersah der 37-Jährige und stieß mit dem Auflieger gegen das Fahrzeug einer 20-Jährigen. Verletzt wurde niemand. Die Polizei Uhingen hat den Unfall aufgenommen und klärt nun den genauen Unfallhergang. Den Sachschaden an dem Fiat schätzt die Polizei auf etwa 2.000 Euro, den am Auflieger auf rund 200 Euro.

"Wer ein Fahrzeug führt, muss sich beim Rückwärtsfahren so verhalten, dass eine Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer ausgeschlossen ist", mahnt die Straßenverkehrsordnung. Denn rückwärts zu fahren ist gefährlich. Dabei ist die Sicht stark eingeschränkt. Der Rückspiegel und die Rückfahrkamera reichen nicht aus, um alles zu sehen. Unabdingbar ist auch der Blick über die Schulter nach hinten. Damit alle sicher ankommen.

++++0726976 (JS)

