Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Scheibe an Haustür beschädigt

Schaden verursachte ein 20-Jähriger am Montag in Laupheim.

Ulm (ots)

Wie die Polizei berichtet, hielt sich der 20-Jährige gegen 22.45 Uhr in der Laupheimer Innenstadt auf. In der Hasenstraße konnte der junge Mann von Zeugen beobachtet werden, wie er einen Stein gegen eine Hauseingangstür warf. Dabei ging die äußere Scheibe der Doppelverglasung zu Bruch. Eine Polizeistreife kam und konnte den Täter noch am Tatort antreffen. Der junge Mann räumte die Tat ein. Die Höhe des Schadens wird von der Polizei auf rund 500 Euro geschätzt. Der 20-Jährige muss nun mit einer Anzeige rechnen.

++++ 0734449 (JS)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell