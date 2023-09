Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Rheinau: Brand im Waldwinkel - PM Nr.2

Mannheim-Rheinau (ots)

Am gestrigen Samstagabend kam es in MA-Rheinau, in der Straße Waldwinkel, zu einem Brandgeschehen. Aus bislang ungeklärter Ursache brach gegen 21:30 Uhr im Bereich eines unbewohnten Hauses, welches als Lagerstätte genutzt wurde, ein Feuer aus. Die alarmierte Feuerwehr, welche mit 40 Einsatzkräften vor Ort war, konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und letztendlich auch löschen. Zu einem Personenschaden kam es nicht. Der durch das Feuer entstandene Sachschaden kann zurzeit noch nicht beziffert werden. Das örtlich zuständige Polizeirevier MA-Neckarau übernimmt die weiteren Ermittlungen.

