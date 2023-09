POL-MA: Mannheim-Rheinau: Brand im Waldgartenweg - Rettungskräfte im Einsatz - PM Nr.1

Mannheim-Innenstadt (ots) - Am vergangenen Freitagmorgen, gegen ca. 08:00 Uhr wurde durch eine aufmerksame Mitteilerin beim Polizeinotruf ein versuchter Wohnungseinbruch gemeldet. Laut Anruferin versuchte ein männlicher Täter, unter Einsatz von Hebelwerkzeugen und seinem eigenen Körper, welcher er mehrfach an die betroffene Wohnungseingangstüre stieß, in eine ...

mehr