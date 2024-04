Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Amstetten - Fußgängerin ist unaufmerksam

Den Unfall konnte ein Autofahrer am Montag in Amstetten nicht mehr verhindern.

Der Unfall ereignete sich gegen 7.30 Uhr in der Hauptstraße. Die 38-jährige Fußgängerin war in Eile und überquerte die Straße. Dabei achtete sie nicht auf den Verkehr und übersah den ankommenden VW Golf. Dessen Fahrer konnte zwar bremsen, aber nicht mehr den Unfall vermeiden. Mit der Motorhaube erfasste er die Fußgängerin. Die wurde dabei leicht verletzt. Am VW entstand ein geschätzter Sachschaden von etwa 1.000 Euro.

