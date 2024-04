Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Dischingen - Von der Fahrbahn abgekommen

Am Sonntag verlor ein 82-Jähriger bei Dischingen die Kontrolle über sein Motorrad.

Ulm (ots)

Der Senior war gegen 13.30 Uhr auf der K3000 zwischen Demmingen und Mödingen unterwegs. Auf halber Strecke kam er aus bisher unbekannter Ursache mit seiner 125er ins Schleudern und nach links von der Straße ab. Dort stieß er in den Graben und der Fahrer samt Maschine kamen wenige Meter weiter in der Wiese zum Liegen. Der Biker zog sich bei dem Sturz leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst brachte ihn in eine Klinik. Die Polizei Heidenheim hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden an der fahrbereiten Mustang 125 auf rund 500 Euro.

++++0723198 (JS)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell