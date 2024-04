Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Warthausen - Bei Diebstahl gestört

Ein Zeuge verhinderte am Sonntag, dass ein 34-Jähriger bei Warthausen eine Rüttelplatte stehlen konnte.

Gegen 23.30 Uhr machte sich ein zunächst Unbekannter an einem Rüttler zu schaffen. Der stand auf einer Baustelle neben dem Radweg zwischen Barabein und Äpfingen. Ein Zeuge wurde durch das Tun des Mannes aufmerksam und sprach ihn an. Denn der wollte alleine die schwere Rüttelplatte in den Kofferraum seines Opel verladen. Der Zeuge handelte richtig und verständigte die Polizei. Das hatte der mutmaßliche Dieb wohl mitbekommen und ließ von seinem weiteren Vorhaben ab. Er stieg in sein Auto und fuhr in Richtung Oberhöfen davon. Über das abgelesene Kennzeichen konnten die Beamten den 34-Jährigen wenig später an seiner Anschrift in Laupheim antreffen. Der roch nach Alkohol und schien mutmaßlich betrunken zu sein. Ein Test ergab einen Wert über dem Erlaubten. Deshalb musste er mit ins Krankenhaus und Blut abnehmen lassen. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der 34-Jährige lediglich im Besitz eines ausländischen Führerscheines ist. Da er aber schon seit mehreren Jahren in Deutschland wohnt, hätte er den Führerschein bei der Behörde umschreiben lassen müssen. Auf den 34-Jährigen kommen nun mehrere Anzeigen zu.

