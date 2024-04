Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Rot an der Rot - Von der Straße abgekommen

Am Sonntag verlor ein 18-Jähriger bei Rot an der Rot die Kontrolle über sein Auto.

Gegen 19.45 Uhr fuhr der junge Mann auf der Landstraße 300 von Ellwangen in Richtung Spindelwag. Aufgrund Unachtsamkeit kam der VW im Bereich einer Linkskurve von der Straße ab. Das Fahrzeug landete im Grünstreifen. Dem 18-Jährigen gelang es, sein Fahrzeug durch Gegenlenken wieder auf die Straße zu steuern. Dabei fuhr er auf die Gegenfahrbahn und krachte mit der linken Front des VW in die Leitplanken. Erst danach kam der VW auf der Straße zum Stehen. Durch den Aufprall zog sich der Fahrer leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst kümmerte sich um den Fahranfänger und brachte ihn vorsorglich in ein Krankenhaus. Die Polizei Biberach ermittelt nun die Ursache des Unfalls. Sie schätzt den Schaden am Fahrzeug auf rund 5.000 Euro. Der Schaden an den Leitplanken wird auf 3.000 Euro geschätzt. Ein Abschlepper barg das nicht mehr fahrbereite Auto.

