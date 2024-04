Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Schelklingen - Fahrt endet im Straßengraben

Leichte Verletzungen erlitt eine Autofahrerin am Sonntag bei Schelklingen.

Ulm (ots)

Wie die Polizei mitteilt, fuhr die 57-Jährige gegen 7.45 Uhr von Schelklingen in Richtung Hausen. Aus noch ungeklärter Ursache kam die Fahrerin des Toyota nach rechts von der Straße ab und landete im Graben. Auf der Fahrzeugseite kam das Auto zum Stehen. Die Fahrerin kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Den Schaden an dem kaputten Auto schätzt die Polizei auf etwa 5.000 Euro.

