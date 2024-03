POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen und hohem Sachschaden in Bookholzberg

Delmenhorst (ots) - Am Mittwoch, 20. März 2024, sind erneut Tageswohnungseinbrecher in Delmenhorst aktiv gewesen. Die Polizei sucht Zeugen. Dabei hebelten sie zwischen 12:00 und 12:30 Uhr eine Tür eines Reihenhauses in der Thomastraße auf. Nachdem sie sich so Zutritt zur Wohnung verschafft hatten, durchsuchten sie mehrere Räume nach Wertgegenständen. Nach ...

