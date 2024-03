Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Ladendieb verletzt Detektiv in Ahlhorn und flüchtet +++ Tatverdächtiger gestellt +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Ein Ladendieb hat am Mittwoch, 20. März 2024, gegen 16:20 Uhr, den Detektiv eines Supermarktes in Ahlhorn verletzt. Er flüchtete aus dem Markt, konnte im Rahmen der Fahndung aber ermittelt werden.

Der Mann nahm im Supermarkt in der Wildeshauser Straße Lebensmittel an sich und passierte den Kassenbereich, ohne die Ware zu bezahlen. Nachdem der Mann am Marktausgang vom Ladendetektiv auf den Tatverdacht angesprochen wurde, schlug er mehrfach auf den 53-Jährigen ein und setzte dabei auch Mobiliar einer Bäckerei als Schlagwerkzeug ein. Der Detektiv erlitt eine Platzwunde im Gesicht und konnte die Flucht des Ladendiebs nicht verhindern. Das Diebesgut, Lebensmittel im Wert von weniger als zehn Euro, wurde im Markt zurückgelassen. Auf die medizinische Versorgung der Verletzungen verzichtete der Detektiv.

Im Laufe der Fahndung traf die Polizei in der Wildeshauser Straße auf eine männliche Person, die der Beschreibung des Ladendiebs entsprach. Gegen den 31-jährigen Mann aus Großenkneten wird nun wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls ermittelt. Wer Angaben zum Vorfall machen kann, wird gebeten, sich unter 04431/941-0 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

