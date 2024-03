Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: ---Bruchhausen-Vilsen - Polizei nimmt Handyräuber fest ---

Diepholz (ots)

Am Montagnachmittag haben zwei zunächst Unbekannte Interesse an einem Handykauf vorgetäuscht. Der Verkäufer hatte sein hochwertiges Handy (900 Euro) auf einer Internetplattform zu Kauf angeboten.

Verkäufer und die vorgetäuschten Interessenten trafen sich gegen 15.15 Uhr in der Brautstraße. Ein Täter schlug dem Verkäufer ins Gesicht und entriss ihm das Handy. Anschließend flüchteten beide Unbekannten zu Fuß.

Der Verkäufer meldete den Raub sofort der Polizei, die eine Fahndung nach den Tätern einleitete. Im Rahmen der Fahndung nahm ein Polizeihund Witterung in einem Garten und auf einem Abdach auf. Zusammen mit seiner Hundeführerin lief der Hund um das Haus herum in eine kleine Gasse an der Bahnhofstraße. Hier konnte der 16-jährige Tatverdächtigen von dem Polizeihund aufgespürt und gestellt werden. Auch seinen 19-jährigen Verwandten konnte die Polizei unweit aufspüren. Auf Beide traf die Personenbeschreibung des Verkäufers zu. Bei einer ersten Durchsuchung konnte auch das geraubte Handy aufgefunden und sichergestellt werden. Die beiden Heranwachsenden wurden festgenommen und zur Dienststelle nach Syke gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden beide an ihre Erziehungsberechtigten übergeben und entlassen.

