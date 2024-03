Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Einbrüche in Bruchhausen-Vilsen und Schwarme - Syke, Diebstahl eines Pedelec - Bassum, Pkw prallt gegen Baum ---

Diepholz (ots)

Twistringen - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag zwischen 10.30 Uhr und 12.20 Uhr wurde auf dem Centralparkplatz ein schwarzer VW-Kombi von einem unbekannten Fahrzeug, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, beschädigt. Der Verursacher kam seinen Pflichten nicht nach und flüchtete. Am schwarzen VW konnte die Polizei rote Lackspuren des Verursachers sichern. Hinweise nimmt die Polizei Twistringen, Tel. 04243 /970570, entgegen.

Syke - Pedelec Diebstahl

Am Bahnhof in Syke haben Unbekannte am Montag zwischen 05.45 Uhr und 15.30 Uhr ein Pedelec der Marke Stevens E-Inception im Wert von 5600 Euro entwendet. Das Pedelec war verschlossen am Fahrradstand des Bahnhofes abgestellt. Hinweise nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, entgegen.

Bruchhausen-Vilsen und Schwarme - Einbrüche

Am Montag zwischen 16.00 Uhr und 16.20 Uhr sind Unbekannte in ein Wohnhaus in Homfeld eingebrochen. Die Täter drangen gewaltsam durch eine Kellertür ein und durchsuchten mehrere Räume. Mit zwei Laptops als Diebesgut flüchteten die Täter anschließend unerkannt. Auch in der Bremer Straße in Schwarme sind Unbekannte gewaltsam durch ein Fenster in ein Wohnhaus eingebrochen. Die Täter durchsuchten auch hier mehrere Räume entwendeten Bargeld und flüchteten unerkannt. Hinweise nimmt die Polizei Syke, Tel. 04242 / 9690, entgegen.

Bassum - Gegen Baum

Ein 24-jähriger Pkw-Fahrer ist am späten Montagabend gegen 22.30 Uhr in der Osterbinder Straße nach links von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Vermutlich war überhöhte Geschwindigkeit die Ursache für den Verkehrsunfall. Der 24-Jährige und sein 21-jähriger Beifahrer wurden leicht verletzt und vom Rettungsdienst versorgt. Anschließend wurden beide in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Schaden beträgt ca. 32000 Euro.

Eydelstedt - Auffahrunfall

Ein 34-jähriger Pkw-Fahrer wollte gestern gegen 07.50 Uhr an der Einmündung L 344 / Bremer Straße rechts abbiegen, da er aber wartepflichtig war, musste er anhalten. Ein nachfolgender 23-jähriger Pkw-Fahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr auf. Der 34-Jährige wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst versorgt. An den Pkw entstand ein Schaden von zusammen 5000 Euro.

Wagenfeld - Verkehrsunfallflucht

Am Sonntagabend gegen 19.05 Uhr wurde auf einem Parkplatz eines Restaurants an der Hauptstraße in Wagenfeld ein schwarzer VW beschädigt. Der Verursacher war beim Ausparken gegen das Heck des Pkw gestoßen. Danach flüchtete der Unbekannte, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Zeugen haben den Unfall beobachtet und den Fahrzeughalter informiert. Die Polizei bittet die Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich unter Tel. 05441 / 9710 zu melden.

