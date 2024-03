Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg: Unfall mit 16.000 Euro Sachschaden in der Eltinger Straße

Ludwigsburg (ots)

Drei beschädigte Fahrzeuge und ein Sachschaden in Höhe von etwa 16.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Mittwoch (27.03.2024) gegen 11.30 Uhr im Bereich der Tiefgaragenzufahrt eines Einkaufszentrums in der Eltinger Straße in Leonberg ereignete. Ein 92 Jahre alter BMW-Fahrer beschleunigte aus noch unbekannter Ursache sein Fahrzeug, als er vorwärts aus einer Parklücke neben dem Einkaufszentrum ausparken wollte. Anschließend lenkte er den PKW nach rechts in Richtung der Tiefgaragenzufahrt. Eine Absperrkette, die sich im Weg befand, riss der PKW entzwei. Teile der Kette schnellten hierauf gegen einen geparkten Audi. Der BMW indes fuhr weiter in Richtung der Tiefgarage, wobei er gegen einen Ford stieß, in dem ein 59 Jahre alter Mann saß. Hier endete die vermutlich unkontrollierte Fahrt des Seniors. Sein BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Ermittlungen dauern an.

