POL-LB: Herrenberg: Mercedes angefahren und geflüchtet

Ludwigsburg (ots) - Am Mittwochmorgen (27.03.2024) ereignete sich in der Schillerstraße in Kirchheim am Neckar eine Unfallflucht, zu der das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen noch Zeugen sucht. Der Fahrer eines Opel stellte diesen gegen 06.00 Uhr vor einem Geldinstitut im Kreuzungsbereich mit der Uhlandstraße ab und verließ den Wagen. Zu diesem Zeitpunkt stand vor ...

