Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Einbruch in Geschäft

Ludwigsburg (ots)

Vermutlich mit leeren Händen machte sich ein Einbrecher davon, nachdem er zwischen Dienstag (26.03.2024) 20.30 Uhr und Mittwoch (27.03.2024) 09.40 Uhr in eine Filiale eines Telekommunikationsunternehmens in der Arsenalstraße in Ludwigsburg eingebrochen war. Vermutlich mit einem Pflasterstein schlug der Unbekannte die Schaufensterscheibe des Geschäfts ein und griff anschließend ins Innere. Da er wohl lediglich leere Handyverpackungen zu fassen bekam, ergriff er schließlich, ohne Beute gemacht zu haben, die Flucht. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf rund 500 Euro belaufen. Das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353 oder E-Mail: ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell