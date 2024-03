Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: gleich drei PKW beschädigt - 3.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Dienstag (26.03.2024) 23.00 Uhr und Mittwoch (27.03.2024) 08.35 Uhr beschädigten noch unbekannte Täter gleich drei PKW, die beieinander in der IBM-Straße Höhe Waldenbucher Straße in Sindelfingen am Fahrbahnrand abgestellt waren. Ein BMW wurde vermutlich mittels eines Backsteins beschädigt. Auf die Frontscheibe wurde mehrfach eingeschlagen und die Motorhaube zerkratzt. Ebenfalls zerkratzten die Täter die Motorhaube sowie die Stoßstange und die Frontscheinwerfer eines VW Golf und einen Frontscheinwerfer eines VW Passat. Der entstandene Gesamtsachschaden wurde auf rund 3.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07031 697-0 oder per E-Mail: sindelfingen.prev@polizei.bwl.de an das Polizeirevier Sindelfingen zu wenden.

