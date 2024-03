Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachsenheim-Großsachsenheim: sieben Mülleimerbrände - Tatverdächtiger vorläufig festgenommen

Ludwigsburg (ots)

Einem 18 Jahre alte Tatverdächtigen wird Sachbeschädigung in mehreren Fällen vorgeworfen, nachdem es in der Nacht zum Mittwoch (27.03.2024) zu mehreren Mülleimer- und Mülltonnebränden in Großsachsenheim gekommen ist. Gegen 01.00 Uhr entdeckte eine Streifenwagenbesatzung des Polizeireviers Vaihingen an der Enz in der Hohwiesenstraße einen ersten Brand. Nach und nach meldeten Zeugen weitere Feuer in der Kleinsachsenheimer Straße, der Bahnhofstraße und direkt im Bereich des Bahnhofsgebäudes. Die Feuerwehr rückte aus und löschte insgesamt sieben Brände. Teilweise brannte lediglich der Inhalt, zumeist Zeitschriften und Papier, teilweise ging das gesamte Behältnis in Flammen auf. Gebäude wurden, bis auf Rußantragungen, nicht beschädigt. Der genaue Sachschaden steht derzeit noch nicht fest. Während der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte eine verdächtig wirkende Person im Bereich einer der Brandörtlichkeiten festgestellt und zunächst kontrolliert werden. Im Zuge dessen erhärtete sich der Verdacht, dass der 18-Jährige für die Brandlegungen verantwortlich sein könnte, weshalb er vorläufig festgenommen wurde. Die Wohnung des Mannes wurde anschließend, mit seinem Einverständnis, durchsucht. Außerdem wurde er erkennungsdienstlich behandelt. Im Anschluss wurde er wieder auf freien Fuß entlassen. Die Ermittlungen, auch dazu, ob der Tatverdächtige weitere ähnliche Straftaten in Sachsenheim begangen haben könnte, dauern an.

