Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 81

Korntal-Münchingen: Hoher Sachschaden nach Fehler beim Einfädeln

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstag (26.03.2024) kam es kurz vor 10:00 Uhr auf der Bundesautobahn 81 auf Höhe von Korntal-Münchingen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Sattelzug und einem BMW. Ein 82-Jähriger BMW-Lenker befuhr an der Anschlussstelle Zuffenhausen die Auffahrt zur BAB 81 in Fahrtrichtung Stuttgart. Am Ende der Einfädelungsspur wechselte er nach links auf die durchgehende Fahrbahn und übersah dabei wohl einen 54-jährigen Sattelzug-Lenker neben sich. Es kam zur Kollision, wobei der BMW sich entgegen der Fahrtrichtung drehte und gegen die linke Betonleitwand prallte. Der 82-Jährige zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu, benötigte jedoch nach bisherigen Erkenntnissen keine medizinische Versorgung. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 50.000 Euro. Der BWM war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

