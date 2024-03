POL-LB: Das Polizeipräsidium Ludwigsburg präsentiert die Verkehrsunfallbilanz des Jahres 2023: Rückgang der Zahl der Schwerverletzten bei gleichzeitigem leichten Anstieg der Verkehrsunfallzahlen

Ludwigsburg (ots) - Zwischen Sonntag (24.03.2024), 20:00 Uhr und Montag (25.03.2024), 05:00 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter in eine Bäckerei in der Weilimdorfer Straße in Gerlingen einzubrechen. Die Täter setzten an mehreren Türen und Fenstern zum Aufhebeln an, scheinbar jedoch ohne Erfolg. Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten die Täter nicht in das Gebäude und erlangten keine Beute. Durch die ...

