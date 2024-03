Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Aidlingen: Radfahrer nach Sturz schwer verletzt

Ludwigsburg (ots)

Ein 47-jähriger Pedelec-Fahrer zog sich bei einem Verkehrsunfall am Montag (25.03.2024) gegen 16:45 Uhr in Aidlingen schwere Verletzungen zu. Der Mann war dort auf der Hauptstraße in Richtung Deufringen unterwegs, als er an einem Fußgängerüberweg wohl aufgrund der tief stehenden Sonne geblendet war und so eine 65-jährige Fußgängerin nicht mehr rechtzeitig erkannte, die gerade die Straße überquerte. Der Pedelec-Fahrer touchierte die Frau und beide Personen stürzten. Während die Frau sich leichte Verletzungen zuzog, erlitt der 47-Jährige bei dem Unfall schwere Verletzungen. Beide wurden vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Am Pedelec entstand ein Sachschaden von rund 250 Euro.

