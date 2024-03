Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: B295

Leonberg: 31-Jähriger fährt Schlangenlinien und leistet bei Verkehrskontrolle Widerstand - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Sonntag (24.03.2024) führten Einsatzkräfte in Leonberg eine Verkehrskontrolle durch, die für den betroffenen Verkehrsteilnehmer mit dem Anlegen von Handschellen, einer Blutentnahme und mehreren Strafanzeigen endete. Zuvor wählte eine Autofahrerin gegen 18:10 Uhr den Notruf, nachdem sie auf der Bundesstraße 295 in Fahrtrichtung der Anschlussstelle Leonberg-West beobachtete, wie ein BMW-Lenker vor ihr Schlangenlinien gefahren und wiederholt in den Gegenverkehr geraten sein soll. Hierbei seien auch entgegenkommende Fahrzeuge gefährdet worden. Einsatzkräfte konnten den BMW-Lenker dann an einer Tankstelle in der Bruckenbachstraße in Leonberg einer Verkehrskontrolle unterziehen. Hierbei widersetzte sich der 31-Jährige den Anweisungen der Polizeibeamten und leistete Gegenwehr, sodass die Lage nur unter Einsatz körperlicher Gewalt und weiterer Einsatzkräfte beruhigt werden konnte. Da der Mann im Verdacht stand, unter der Einwirkung von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln gefahren zu sein, musste er im Anschluss an die Verkehrskontrolle eine Blutentnahme in einem Krankenhaus über sich ergehen lassen. Gegen ihn wird nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen und insbesondere Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des 31-Jährigen gefährdet wurden, werden gebeten, sich unter der Tel. 0711 6869-0 oder per Mail an stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de bei der Dienststelle zu melden.

