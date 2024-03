Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Gerlingen: Versuchter Einbruch in Bäckerei

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Sonntag (24.03.2024), 20:00 Uhr und Montag (25.03.2024), 05:00 Uhr versuchten bislang unbekannte Täter in eine Bäckerei in der Weilimdorfer Straße in Gerlingen einzubrechen. Die Täter setzten an mehreren Türen und Fenstern zum Aufhebeln an, scheinbar jedoch ohne Erfolg. Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten die Täter nicht in das Gebäude und erlangten keine Beute. Durch die Hebelversuche entstand ein Sachschaden von etwa 2.500 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07156 9449-0 oder per E-Mail an gerlingen.pw@polizei.bwl.de mit dem Polizeiposten Gerlingen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell