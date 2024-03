POL-LB: Sachsenheim-Großsachsenheim: Mit 2,5 Promille Verkehrsunfall verursacht

Ludwigsburg (ots) - Ein 47-jähriger Pedelec-Fahrer zog sich bei einem Verkehrsunfall am Montag (25.03.2024) gegen 16:45 Uhr in Aidlingen schwere Verletzungen zu. Der Mann war dort auf der Hauptstraße in Richtung Deufringen unterwegs, als er an einem Fußgängerüberweg wohl aufgrund der tief stehenden Sonne geblendet war und so eine 65-jährige Fußgängerin nicht mehr rechtzeitig erkannte, die gerade die Straße ...

mehr