Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung für den Nordkreis Cloppenburg vom 16.12.2023 bis 17.12.2023

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Verkehrsunfall mit Trunkenheit im Verkehr -

Am Samstag, 16.12.2023, gegen 19:20 Uhr befuhr ein 56-jähriger aus Barßel mit seinem PKW, VW Golf, die Straße Am Scharrelerdamm in Fahrtrichtung Kreisstraße in Barßel, OT Elisabethfehn. Dort kollidierte er mit einem am Fahrbahnrand geparkten PKW, Peugeot. Während der Verkehrsunfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,51 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt, der Führerschein beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt. Es entstand insgesamt ein Schaden von etwa 4.000 Euro.

