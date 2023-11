Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Friesenheim, A5 - Dieseldiebstahl

Friesenheim, A5 (ots)

Am Donnerstagmorgen kam es in der Nacht von 0 Uhr bis 6 Uhr zu einem Dieseldiebstahl auf einem Autobahnparkplatz der A5. Ein bisher unbekannter Täter soll zwei verschlossene Tankdeckel eines Lkw geöffnet und daraufhin aus beiden Tanks insgesamt 220 Liter Diesel entwendet haben. Zudem entstand an den Tankdeckeln ein Sachschaden in Höhe von ungefähr 200 Euro.

