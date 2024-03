Polizei Hagen

POL-HA: Unfallflucht durch aufmerksame Zeugin aufgeklärt

Hagen-Boele (ots)

Nachdem ein 73-Jähriger in Boele mit seinem BMW einen geparkten Seat beschädigte, entfernte sich der Hagener am Montag (11.03.) von der Unfallstelle. Die Besitzerin des Seats fand ihr Auto am Abend beschädigt vor und verständigte die Polizei. An der Windschutzscheibe hatte eine Zeugin des Unfalls einen Zettel für sie hinterlassen, auf dem Angaben zum Unfall sowie zum Verursacher vermerkt waren. Polizisten konnten den BMW des flüchtigen Fahrers einige Meter entfernt geparkt auffinden. Das Auto war ebenfalls beschädigt. Nachdem die Beamten die Halter-Anschrift aufsuchten, trafen sie dort auf den 73-Jährigen. Dieser gab an, dass er den Unfall verursacht habe. Er habe jedoch keine Beschädigungen an dem Seat festgestellt und deshalb nicht die Polizei verständigt. Der Mann erhielt eine Strafanzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Danke der aufmerksamen Zeugin konnten Polizisten die Unfallflucht schnell aufklären. Bitte verständigen Sie umgehend die Polizei, wenn Sie eine Unfallflucht beobachtet haben. Merken Sie sich nach Möglichkeit das Kennzeichen und so viele Details bezüglich des Fahrzeugführers wie möglich. Sie unterstützen die Polizei so maßgeblich bei den Ermittlungen. (arn)

