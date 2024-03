Polizei Hagen

POL-HA: Rollerfahrer stürzt auf nasser Fahrbahn

Hagen-Altenhagen (ots)

In der Brinkstraße verlor ein Rollerfahrer am Montag (11.03.) die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte zu Boden. Der 36-Jährige fuhr gegen 19 Uhr in Fahrtrichtung Fuhrparkstraße und bremste stark ab, als er ein Auto wahrnahm, das auf Höhe der Einmündung der Alleestraße stand und nach links in die Brinkstraße abbiegen wollte. Bei dem Bremsmanöver geriet der Mann auf der nassen Fahrbahn ins Rutschen und kam zu Fall. Zu einem Zusammenstoß mit dem an der Haltelinie wartenden Auto kam es nicht. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den leicht verletzten Hagener zur Behandlung in ein Krankenhaus. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell