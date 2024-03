POL-HA: Mehrere Gebäude mit Graffiti besprüht

Hagen-Haspe (ots) - Freitag (08.03.) suchte ein schwer verletzter 45-Jähriger die Polizeiwache in Haspe auf und gab an, gegen 13.45 Uhr Opfer eines schweren Raubes geworden zu sein. Der Mann schilderte, den Mopsweg bergab, in Richtung Bahnhof Heubing, gelaufen zu sein. Plötzlich sei eine unbekannte Person von hinten an ihn herangetreten, habe auf ihn eingeschlagen, ihn zu Boden geworfen und am Boden liegend getreten. ...

