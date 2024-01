Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Leugnen zwecklos - Bundespolizei weist Diebstahl mit Videobildern nach

Münster (ots)

Bundespolizisten haben einen Taschendieb auf frischer Tat gestellt und gleich einen weiteren Diebstahl aufgeklärt. Videobilder aus dem Hauptbahnhof Münster ließen keinen Raum für Ausreden.

Im Bereich der Schließfächer beobachteten die Beamten in der Nacht zum Freitag (12. Januar) einen 25-jährigen, als er die Taschen eines dort schlafenden Pärchens untersuchte. Die Bundespolizisten verhinderten mit ihrem Eingreifen einen Diebstahl und nahmen den Tunesier vorläufig fest. Bei der Durchsuchung fand sich bei dem Festgenommenen ein fremder Rucksack. Der gehörte einem 55-Jährigen, der den Beamten bekannt war und der sich noch im Bahnhof aufhielt. Er konnte den Rucksack vor Ort wieder an sich nehmen. Der Diebstahl war auf den Aufnahmen der Videoüberwachung des Hauptbahnhofs so gut zu erkennen, dass der Tatverdächtige die Tat nicht abstritt. Er erklärte lediglich, sich nicht daran erinnern zu können, weil er mit 0,9 Promille alkoholisiert war.

Gegen den 25-jährigen Tunesier wurden Strafverfahren wegen Diebstahls und versuchten Diebstahls eröffnet, bevor er wieder entlassen wurde.

