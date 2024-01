Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 9 Monate Haft - Bundespolizei nimmt gesuchten Straftäter fest

Gelsenkirchen - Mülheim an der Ruhr (ots)

Am gestrigen Abend (11. Januar) rauchte ein junger Mann im Nichtraucherbereich des Gelsenkirchener Hauptbahnhofs. Eine Kontrolle offenbarte, dass eine Staatsanwaltschaft bereits per Haftbefehl nach diesem suchen ließen.

Gegen 19:15 Uhr bestreiften Einsatzkräfte der Bundespolizei den Hauptbahnhof Gelsenkirchen. Dabei wurden sie auf dem Bahnsteig zu Gleis 5, auf einen 20-Jährigen aufmerksam, der im Nichtraucherbereich eine Zigarette rauchte. Überprüfungen seiner Person ergaben, dass das Amtsgericht Mülheim an der Ruhr den serbischen Staatsbürger bereits im September 2021 rechtskräftig, wegen vorsätzlicher Körperverletzung, zu einer Freiheitsstrafe von neun Monaten verurteilte.

Da der Mann aus Mülheim an der Ruhr, sich in der Vergangenheit nicht der Strafantrittsladung gestellt hatte, wurde er zur Festnahme ausgeschrieben. Die Beamten nahmen den Verurteilten fest und brachten ihn anschließend in eine Justizvollzugsanstalt.

