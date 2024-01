Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Ladendieb hat Betäubungsmittel bei sich und greift Bundespolizisten an

Köln (ots)

Am Mittwoch soll ein 37-jähriger in einem Geschäft des Kölner Hauptbahnhofs Parfüm entwendet haben. Im Anschluss griff er eine dazu gerufene Streife der Bundespolizei an und musste gefesselt werden. Darüber hinaus führte der Mann Betäubungsmittel mit sich.

Um 17:00 Uhr beobachtete ein Ladendetektiv den Deutschen, wie er zwei Duftflaschen aus dem Regel entnahm, bei sich verstaute und ohne zu bezahlen die Filiale verließ. Der Schaden belief sich auf 207 Euro. Der Detektiv stoppte den Mann und alarmierte die Bundespolizei. Gegenüber den Beamten verhielt sich der Tatverdächtige aggressiv, unkooperativ. Nach einem Angriff auf die Bundespolizisten mittels Schlägen und Tritten, bei dem diese leicht verletzt wurden wurde der Tatverdächtige gefesselt und zur Dienststelle verbracht. Im Rahmen einer Identitätsfeststellung und Durchsuchung fanden die Einsatzkräfte in seinem Rucksack Betäubungsmittel auf und beschlagnahmten diese. Bei den Drogen handelte es sich augenscheinlich um Ecstasy und Amphetamine. Schließlich führten die Uniformierten einen Drogenschnelltest bei dem Mann durch, welcher positiv verlief. Die Bundespolizisten beanzeigten ihn wegen Diebstahls, Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell