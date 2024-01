BPOL NRW: Bundespolizei stellt Anscheinswaffen bei Minderjährigen sicher

Köln (ots) - Am Mittwoch soll ein 37-jähriger in einem Geschäft des Kölner Hauptbahnhofs Parfüm entwendet haben. Im Anschluss griff er eine dazu gerufene Streife der Bundespolizei an und musste gefesselt werden. Darüber hinaus führte der Mann Betäubungsmittel mit sich. Um 17:00 Uhr beobachtete ein Ladendetektiv den Deutschen, wie er zwei Duftflaschen aus dem ...

