POL-PIBIN: Trunkenheitsfahrt

Ockenheim (ots) - Am 12.12.2023 wurden gegen 12:30 Uhr in den Weinbergen zwischen Dromersheim und Ockenheim 55 Altreifen durch einen Jagdpächter festgestellt. Diese wurden dort, durch bislang unbekannte Täter, entsorgt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bingen am Rhein zu melden. Rückfragen bitte an: ...

mehr